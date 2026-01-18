Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Bochum-Hofstede: Zwei Personen kommen ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Beim Abbiegen hat eine 27-jährige Autofahrerin aus Bochum am frühen Samstagmorgen, 17. Januar, die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist mit einem geparkten Lkw kollidiert. Zwei Personen wurden verletzt; es war wohl Alkohol im Spiel.

Nach aktuellem Stand holte die 27-Jährige frühmorgens eine Freundin (22, aus Bochum) von einer Diskothek ab. Auf dem Nachhauseweg bog sie in Höhe der Dinnendahlstraße 9 in Bochum links ab. Dabei kollidierte sie mit einem geparkten Lastwagen.

Die beiden Frauen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Weil der Verdacht bestand, dass die Fahrerin Alkohol getrunken hatte, entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Die Bochumer Feuerwehr reinigte die die Straße.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

