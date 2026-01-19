PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Schamverletzer im Weitmarer Holz: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei sucht Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen am Samstag, 17. Januar, in Bochum-Sundern.

Zeugen berichteten, der Unbekannte habe sich gegen 15.50 Uhr auf einer Parkbank im Weitmarer Holz, etwa 100 Meter vom Waldspielplatz, aufgehalten. Dort habe er sich entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Anschließend entfernte sich der Mann von der Örtlichkeit.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: 20-30 Jahre alt, schlank, dunkelhaarig, laut Zeugenaussagen mit "südländischem Aussehen", Drei-Tage-Bart. Er trug eine blaue Jacke, eine schwarze Hose und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

