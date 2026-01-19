Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Kiosk - Täter flüchten ohne Beute

Herne (ots)

Drei unbekannte Tatverdächtige versuchten am Sonntag, 18. Januar, gegen 17.30 Uhr einen Kiosk an der Sodinger Straße auszurauben.

Die Tatverdächtigen betraten das Geschäft und forderten von einem 56-jährigen Verkäufer Geld aus der Kasse. Dabei setzten sie Pfefferspray gegen den Geschädigten ein. Womit das kriminelle Trio jedoch nicht gerechnet hatte: Das Opfer zog daraufhin selbst Pfefferspray und hielt es in Richtung der drei jungen Männer. Daraufhin flüchteten sie schlagartig ohne Beute in unbekannte Richtung.

Laut Zeugenaussagen werden die Tatverdächtigen allesamt als jugendlich und "südländisch aussehend" beschrieben. Alle sollen etwa 175 cm groß, schlank und ca. 20 Jahre alt sein - zudem waren sie bekleidet mit dunklen Hosen, einer mit einer weißen Jacke und die anderen mit schwarzer Oberbekleidung. Zwei trugen bei der Tat schwarze Masken.

Die Polizei bittet um Täterhinweise beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4135 (-4441 Kriminalwache).

