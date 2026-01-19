Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit Linienbus: Vier Personen verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 19. Januar, in Bochum ist ein Auto mit einem Bus zusammengestoßen. Dabei wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.05 Uhr auf der Alleestraße in Fahrtrichtung Wattenscheid, kurz vor der Einmündung zur Wattenscheider Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 50-jähriger Busfahrer aus Sprockhövel mit einem Linienbus die Busspur im Bereich der Straßenbahnschienen, während ein 66-jähriger Bochumer Autofahrer von der linken Fahrspur aus einen "U-Turn" über die Schienen einleitete. Der Busfahrer bremste noch, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Bei dem Unfall zog sich der Autofahrer schwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Drei Fahrgäste (12, 33 und 40 Jahre aus Bochum) stürzten im Bus und verletzten sich leicht.

Ein Drogenvortest des Autofahrers verlief positiv auf Amphetamin. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell