PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Abbiegeunfall: Radfahrer (55) kommt schwerverletzt ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer (55, aus Herne) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Montag, 19. Januar, in Herne-Horsthausen.

Gegen 8.30 Uhr bog ein 65-jähriger Autofahrer aus Herne von der Paul-Gerhardt-Straße nach links auf die Pöppinghauser Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 55-jährigen Radfahrer, der daraufhin stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren