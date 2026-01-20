Polizei Bochum

POL-BO: Abbiegeunfall: Radfahrer (55) kommt schwerverletzt ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer (55, aus Herne) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Montag, 19. Januar, in Herne-Horsthausen.

Gegen 8.30 Uhr bog ein 65-jähriger Autofahrer aus Herne von der Paul-Gerhardt-Straße nach links auf die Pöppinghauser Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 55-jährigen Radfahrer, der daraufhin stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell