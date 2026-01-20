POL-BO: Abbiegeunfall: Radfahrer (55) kommt schwerverletzt ins Krankenhaus
Bochum (ots)
Schwer verletzt wurde ein Radfahrer (55, aus Herne) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Montag, 19. Januar, in Herne-Horsthausen.
Gegen 8.30 Uhr bog ein 65-jähriger Autofahrer aus Herne von der Paul-Gerhardt-Straße nach links auf die Pöppinghauser Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 55-jährigen Radfahrer, der daraufhin stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.
Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde.
Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell