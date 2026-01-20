POL-OL: Vier Autos bei Verkehrsunfall an der Autobahnabfahrt beschädigt

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Oldenburg

Im gestrigen Feierabendverkehr kam es auf der Autobahn 28 zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

Ein 42-jähriger Mann befuhr gegen 17:10 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die A28 in Richtung Leer. An der Abfahrt der Anschlussstelle Haarentor standen ein Volvo, ein Seat sowie ein VW verkehrsbedingt an einer roten Ampel. Der 42-Jährige erkannte die Situation zu spät und konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen. In der Folge fuhr er auf den VW auf, der wiederum auf den Seat und anschließend auf den Volvo geschoben wurde.

Durch den Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen den 42-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.(73619)

