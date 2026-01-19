Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch bei Autohändler im Gewerbegebiet Tweelbäke

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Montagfrüh kam es zu einem Einbruch auf das Gelände eines Autohändlers im Gewerbegebiet Tweelbäke.

Unbekannte Täter durchtrennten einen Zaun, gelangten so auf das Firmengelände und bockten dort mehrere hochwertige Fahrzeuge auf.

Von insgesamt fünf Fahrzeugen wurden die kompletten Sätze Alufelgen entwendet. Der entstandene Sachschaden ist nach derzeitigen Schätzungen im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (70177)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell