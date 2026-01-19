Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Firmenfahrzeug in Rastede

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitagmittag bis Montagfrüh kam es im Düserweg in Rastede zu einem Einbruch in einen Opel-Firmentransporter.

Unbekannte Täter brachen das Fahrzeug gewaltsam auf und entwendeten daraus hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04402-916520 zu melden. (70172)

