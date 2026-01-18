PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: ++ Reizstoff auf Tanzfläche: Oldenburger Diskothek zeitweise geräumt++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 17. auf 18.01.26 meldete der Sicherheitsdienst einer Oldenburger Diskothek einen Zwischenfall auf der Tanzfläche. Zwei unbekannte Personen sollen Reizgas versprüht haben, woraufhin der Sicherheitsdienst die Diskothek räumte und alle Partygäste vor die Tür bat. Der Polizei liegen bislang keine Hinweise vor, dass jemand durch die Auswirkungen des Reizstoffes verletzt worden ist. Nach kurzer Zeit konnten die Partygäste die Räumlichkeiten wieder betreten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ZeugInnen, die ergänzende Angaben zum Sachverhalt machen oder Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden. (66839)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

