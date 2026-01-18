Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn - Pkw überschlägt sich ++

Oldenburg (ots)

Am 17.01.2026, um 7:50 Uhr, kam es in Bad Zwischenahn (OT Rostrup) zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Apen befuhr mit seinem Pkw und zwei weiteren Insassen (24-Jährige aus Apen und 26-Jähriger aus Bad Zwischenahn) die Ocholter Straße aus Rostrup kommend in Richtung Ocholt. Kurz vor der Kreuzung Nordhornweg/Pollerweg kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Nordhornweg stark beschädigt auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen kamen leichtverletzt ins Krankenhaus, konnten aber noch am selben Tag wieder entlassen werden. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Ocholter Straße war während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. (0064215)

