PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn - Pkw überschlägt sich ++

Oldenburg (ots)

Am 17.01.2026, um 7:50 Uhr, kam es in Bad Zwischenahn (OT Rostrup) zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Apen befuhr mit seinem Pkw und zwei weiteren Insassen (24-Jährige aus Apen und 26-Jähriger aus Bad Zwischenahn) die Ocholter Straße aus Rostrup kommend in Richtung Ocholt. Kurz vor der Kreuzung Nordhornweg/Pollerweg kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Nordhornweg stark beschädigt auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen kamen leichtverletzt ins Krankenhaus, konnten aber noch am selben Tag wieder entlassen werden. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Ocholter Straße war während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. (0064215)

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403-9270.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 12:15

    POL-OL: Verkehrsunfall auf der BAB A29 - 50-jähriger Mann verletzt

    Oldenburg (ots) - Heute Morgen kam es auf der Autobahn A29 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mann aus Wilhelmshaven war gegen 8:15 Uhr mit seinem Ford zwischen den Anschlussstellen Hahn-Lehmden und Rastede unterwegs, als er aufgrund eines vor ihm fahrenden Lkw bremsen musste. Dabei geriet das Fahrzeug ins Schlingern, überschlug sich und landete im Seitenstreifen. Der Fahrer wurde bei dem ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 08:43

    POL-OL: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Rheinstraße. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft, indem sie eine Tür aufbrachen. Aus dem Verkaufsraum wurden mehrere hochwertige Fahrräder entwendet. Aufgrund der Anzahl und des Umfangs des ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:54

    POL-OL: Körperverletzung und versuchter Raub in der Kaiserstraße

    Oldenburg (ots) - Heute Nacht kam es in der Kaiserstraße in Oldenburg zu einer Körperverletzung sowie einen versuchten Raub. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Gegen 0:10 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Einsatz in die Kaiserstraße geschickt. Beim Eintreffen der Beamten warteten drei junge Männer im Alter von 18 Jahren auf die Einsatzkräfte. Nach deren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren