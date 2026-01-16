PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der BAB A29 - 50-jähriger Mann verletzt

Oldenburg (ots)

Heute Morgen kam es auf der Autobahn A29 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 50-jähriger Mann aus Wilhelmshaven war gegen 8:15 Uhr mit seinem Ford zwischen den Anschlussstellen Hahn-Lehmden und Rastede unterwegs, als er aufgrund eines vor ihm fahrenden Lkw bremsen musste.

Dabei geriet das Fahrzeug ins Schlingern, überschlug sich und landete im Seitenstreifen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto wurde bei dem Unfall total beschädigt, auch die Fahrbahnbegrenzung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.(59374)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 08:43

    POL-OL: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Rheinstraße. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft, indem sie eine Tür aufbrachen. Aus dem Verkaufsraum wurden mehrere hochwertige Fahrräder entwendet. Aufgrund der Anzahl und des Umfangs des ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:54

    POL-OL: Körperverletzung und versuchter Raub in der Kaiserstraße

    Oldenburg (ots) - Heute Nacht kam es in der Kaiserstraße in Oldenburg zu einer Körperverletzung sowie einen versuchten Raub. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Gegen 0:10 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Einsatz in die Kaiserstraße geschickt. Beim Eintreffen der Beamten warteten drei junge Männer im Alter von 18 Jahren auf die Einsatzkräfte. Nach deren ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 15:44

    POL-OL: Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn mit 2 Leichtverletzten

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Morgen kam es im Berufsverkehr zu einem Verkehrsunfall auf der Westersteder Straße in Bad Zwischenahn. Gegen 06:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Hyundai die Westersteder Straße in Richtung Bad Zwischenahn. Beim Versuch, nach links in die Elmendorfer Straße abzubiegen, missachtete er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Fahrer eines VW. In der Folge kam es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren