Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der BAB A29 - 50-jähriger Mann verletzt

Oldenburg (ots)

Heute Morgen kam es auf der Autobahn A29 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 50-jähriger Mann aus Wilhelmshaven war gegen 8:15 Uhr mit seinem Ford zwischen den Anschlussstellen Hahn-Lehmden und Rastede unterwegs, als er aufgrund eines vor ihm fahrenden Lkw bremsen musste.

Dabei geriet das Fahrzeug ins Schlingern, überschlug sich und landete im Seitenstreifen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto wurde bei dem Unfall total beschädigt, auch die Fahrbahnbegrenzung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.(59374)

