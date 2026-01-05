Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Mülltonnenbrand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (05.01.2025) kam es in der Ebnerstraße zu einem Mülltonnenbrand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 01:30 Uhr bemerkte ein Passant den Brand und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den eine weitere Papiermülltonne beschädigt wurde.

Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-1410 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell