Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor Betrugsmasche "Cybertrading"

Augsburg (ots)

Augsburg - Im Zeitraum von Ende Oktober 2025 bis Ende Dezember 2025 kam es zu einem Anlagebetrug zum Nachteil einer 32-Jährigen.

Der unbekannte Täter kontaktierte die 32-Jährige über eine Dating App. Bereits in den ersten Gesprächen sprach der Täter über die Möglichkeit in Kryptowährungen zu investieren. Durch die Gespräche konnte der unbekannte Täter die 32-jährige Frau von einem Investment überzeugen.

Die 32-Jährige nahm für die Investitionen einen Kredit im niedrigen fünfstelligen Bereich auf und überwies das Geld an den unbekannten Täter. Anschließend brach dieser den Kontakt ab.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat 2025 die Präventionskampagne #AHA gegen Cyberkriminalität ins Leben gerufen.

Die Polizei möchte so Bürgerinnen und Bürger vor Straftaten im Netz schützen und hat folgende Tipps: Seien Sie wachsam, wenn: - Hoher Gewinn bei geringem Risiko versprochen wird. - Im Internett vor dieser Seite gewarnt wird. - der "Broker" / "Account-Manager" Sie anruft, Sie ihn aber nicht unter dessen Nummer telefonisch erreichen können. - Ihr Konto (angeblich) hervorragende Gewinnentwicklungen darstellt. - Sie aufgefordert werden, immer mehr Geld zu investieren. - Sie Fernzugriff auf Ihren PC erlauben sollen (Remote-Software). So schützen Sie sich: - Überprüfen Sie Trading-Plattform, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen. - Schicken Sie niemals Geld an Unbekannte. - Lassen Sie niemals Fernzugriff (Remote-Software) auf Ihrem Gerät zu. - Der Dienstleister ist nicht bei www.bafin.de registriert? Vorsicht! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Nähere Informationen finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/091980/index.html https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/298105-warnsignal-bei-anlagebetrug-traumhafte-renditen/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell