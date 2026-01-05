PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

   ------------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft
                             ------------------------

Aichach - Am Donnerstag (01.01.2026) wurde die Polizei über eine leblose Person in einer Arbeiterunterkunft informiert.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Unterkunft zwischen den beiden Bewohnern. Hierbei verletzte der 38-Jährige den 52-Jährigen im Kopf- und Gesichtsbereich. Der 52-Jährige verstarb im weiteren Verlauf vor Ort.

Einsatzkräfte nahmen den 38-Jährigen noch an der Unterkunft vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde dieser am 02.01.2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 38-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Totschlags gegen den 38-Jährigen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.

Der 38-Jährige und der 52-Jährige besitzen die polnische Staatsangehörigkeit.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 13:34

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (03.01.2026) kam es im Bereich der Klausstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 01:30 Uhr zündeten mehrere unbekannte Täter die Fahrplanauskunft an einer Bushaltestelle an. Anschließend flüchteten die Täter. Auch an der Straßenbahnhaltestelle wurde eine Glasscheibe beschädigt. Die Polizei Augsburg Ost bittet nun unter ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 13:33

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Augsburg (ots) - Oberhausen Am Samstag (03.01.2026) kam es in der Manlichstraße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der Unfallverursacher unbekannt entfernte. Gegen 14:40 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw die Manlichstraße in nördlicher Richtung. Als ihr ein weiterer Pkw entgegenkam, wich die 20-Jährige in eine Parklücke aus, um das andere Fahrzeug durchfahren zu lassen. Hierbei touchierte der ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 13:31

    POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitagabend (02.01.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen 29-jährigen Autofahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug führte. Gegen 19:30 Uhr wurde der 29-Jährige in der Dieselstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren