POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

Aichach - Am Donnerstag (01.01.2026) wurde die Polizei über eine leblose Person in einer Arbeiterunterkunft informiert.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Unterkunft zwischen den beiden Bewohnern. Hierbei verletzte der 38-Jährige den 52-Jährigen im Kopf- und Gesichtsbereich. Der 52-Jährige verstarb im weiteren Verlauf vor Ort.

Einsatzkräfte nahmen den 38-Jährigen noch an der Unterkunft vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde dieser am 02.01.2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 38-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Totschlags gegen den 38-Jährigen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind darüber hinaus derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.

Der 38-Jährige und der 52-Jährige besitzen die polnische Staatsangehörigkeit.

