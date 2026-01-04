Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen Am Samstag (03.01.2026) kam es in der Manlichstraße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der Unfallverursacher unbekannt entfernte.

Gegen 14:40 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw die Manlichstraße in nördlicher Richtung. Als ihr ein weiterer Pkw entgegenkam, wich die 20-Jährige in eine Parklücke aus, um das andere Fahrzeug durchfahren zu lassen. Hierbei touchierte der Autofahrer jedoch das Fahrzeug der 20-Jährigen. Der unbekannte Autofahrer fuhr nach dem Zusammenstoß in eine Seitenstraße und konnte von der Geschädigten im Nachgang nicht mehr festgestellt werden.

Die Geschädigte beschrieb den Unfallverursacher wie folgt: Männlich, Ca. 50 Jahre alt, braune, gelockte Haare, auf der Beifahrerseite saß ein Kind. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Geländewagen mit Augsburger Kennzeichen.

Der Sachschaden am Pkw der 20-Jährigen beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg West sucht nun weitere Zeugen für den Vorfall oder den Fahrer des silbernen Geländewagens. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

