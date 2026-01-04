PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen Am Samstag (03.01.2026) kam es in der Manlichstraße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der Unfallverursacher unbekannt entfernte.

Gegen 14:40 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw die Manlichstraße in nördlicher Richtung. Als ihr ein weiterer Pkw entgegenkam, wich die 20-Jährige in eine Parklücke aus, um das andere Fahrzeug durchfahren zu lassen. Hierbei touchierte der Autofahrer jedoch das Fahrzeug der 20-Jährigen. Der unbekannte Autofahrer fuhr nach dem Zusammenstoß in eine Seitenstraße und konnte von der Geschädigten im Nachgang nicht mehr festgestellt werden.

Die Geschädigte beschrieb den Unfallverursacher wie folgt: Männlich, Ca. 50 Jahre alt, braune, gelockte Haare, auf der Beifahrerseite saß ein Kind. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Geländewagen mit Augsburger Kennzeichen.

Der Sachschaden am Pkw der 20-Jährigen beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg West sucht nun weitere Zeugen für den Vorfall oder den Fahrer des silbernen Geländewagens. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 13:31

    POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitagabend (02.01.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen 29-jährigen Autofahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug führte. Gegen 19:30 Uhr wurde der 29-Jährige in der Dieselstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 13:30

    POL Schwaben Nord: Verkehrsunfälle aufgrund Witterungsverhältnisse

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Freitag (02.01.2026) verursachte eine 32-Jährige mit ihrem Pkw einen Verkehrsunfall. Die Frau befuhr gegen 22:40 Uhr mit ihrem Pkw die Ulmer Straße, als sie auf Höhe der Hausnummer 120 auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geriet und gegen einen Ampelmast stieß. Das Fahrzeug wurde dabei hinten rechts stark beschädigt, der Schaden ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 13:29

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt zu schnellen E-Scooter-Fahrer

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (03.02.2026) stellte eine Polizeistreife einen E-Scooter fest, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer wurde kontrolliert und der E-Scooter sichergestellt. Gegen 21:15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen E-Scooter, der die Prinzregentenstraße befuhr. Bei einer Nachfahrt stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren