Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfälle aufgrund Witterungsverhältnisse

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (02.01.2026) verursachte eine 32-Jährige mit ihrem Pkw einen Verkehrsunfall. Die Frau befuhr gegen 22:40 Uhr mit ihrem Pkw die Ulmer Straße, als sie auf Höhe der Hausnummer 120 auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geriet und gegen einen Ampelmast stieß. Das Fahrzeug wurde dabei hinten rechts stark beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Frau wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Die Schadenshöhe an der Lichtzeichenanlage ist derzeit noch nicht bekannt. Die 32-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Oberhausen - Ebenfalls am Freitagabend befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw die Stuttgarter Straße. Als er nach rechts in die Biberbachstraße einbiegen wollte, kam es zu einem Verkehrsunfall. Der 24-Jährige wollte gegen 21:50 Uhr von der Stuttgarter Straße in die Biberbachstraße einbiegen. Aufgrund glatter Straßenverhältnisse verringerte er seine Geschwindigkeit. Eine nachfolgende 23-jährige Autofahrerin konnte aufgrund der Straßenglätte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 24-Jährigen auf das Heck seines Fahrzeuges. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro, beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt. Der 24-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit, die 23-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

