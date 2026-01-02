Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bränden

Augsburg (ots)

Fischach - Am Mittwoch (31.12.2025) geriet die Garage eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße in Brand.

Gegen 18.00 Uhr teilte eine Anwohnerin den Brand der Garage mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Garage sowie der in der Garage befindliche VW Golf brannten vollständig ab. Zudem griff der Brand auf die Außenfassade des Einfamilienhauses über. Auch ein weiteres Auto wurde durch die Hitze beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zum Brandfall übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte ein Feuerwerkskörper brandursächlich gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rain - Am Freitag (02.01.2026) kam es zu einem Brand an einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Fischbauerngasse. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 00.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Löscharbeiten dauerten bis Freitagvormittag an. Ersten Schätzungen zu Folge dürfte der Sachschaden im niedrigen siebenstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell