Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Polizeieinsatzfahrzeug

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am heutigen Samstag (03.01.2025) kam es an der Kreuzung Haunstetter Straße Ecke Rumplerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Polizeieinsatzfahrzeug. Gegen 15 Uhr befuhr das Einsatzfahrzeug auf dem Weg zu einem Polizeieinsatz unter Nutzung von Sonder- und Wegerecht die Rumplerstraße in östlicher Richtung und wollte nach links auf die Haunstetter Straße abbiegen. Hierbei kam zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn, woraufhin diese entgleiste. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 24-jährige Straßenbahnfahrerin und die beiden 27 und 28 Jahre alten Polizeibeamten nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die beiden Polizeibeamten wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung der beiden beteiligten Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Straßenbahn wurde durch die Feuerwehr zum Abtransport wieder auf die Gleise gesetzt.

Am Polizeifahrzeug entstand ein Totalschaden, der Schaden an der Straßenbahn ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Straßenbahnfahrerin hat die deutsche Staatsangehörigkeit, die beiden Polizeibeamten haben die ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit.

