Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitagabend (02.01.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen 29-jährigen Autofahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug führte. Gegen 19:30 Uhr wurde der 29-Jährige in der Dieselstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann laut seiner Fahrerlaubnis nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe führen darf. Er war jedoch mit einem Pkw mit Schaltgetriebe unterwegs. Zudem konnten die Polizeibeamten bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Ein freiwilliger Drogentest ergab ein positives Ergebnis. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der Mann hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell