Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (03.01.2026) kam es im Bereich der Klausstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 01:30 Uhr zündeten mehrere unbekannte Täter die Fahrplanauskunft an einer Bushaltestelle an. Anschließend flüchteten die Täter. Auch an der Straßenbahnhaltestelle wurde eine Glasscheibe beschädigt.

Die Polizei Augsburg Ost bittet nun unter der Tel. 0821/323-2310 um Hinweise von Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt eine Personengruppe in der Nähe der Tatörtlichkeit feststellen konnte. Möglicherweise verhielten sich die Personen auffällig.

