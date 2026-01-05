PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (04.01.2025) leistete ein 38-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in der Straße "Jakobertorplatz".

Gegen 23:00 Uhr wurde die Polizei über den Mann informiert, da er offenbar vor ein vorbeifahrendes Auto gesprungen war. Das Auto musste ausweichen. Der 38-Jährige wurde so nicht verletzt. Einsatzkräfte stellten den 38-Jährigen noch auf der Fahrbahn fest.

Hier leistete der Mann im weiteren Verlauf Widerstand gegen die Polizeibeamten. Der 38-Jährige verletzte sich dabei leicht. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Da sich der 38-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der 38-Jährige hat die italienische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

