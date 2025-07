POL-PDLU: Otterstadt und Speyer-Nord - Versuchter Diebstahl aus Fahrzeugen (04/2407)

Mutterstadt/Limburgerhof (ots) - Zu zwei Pkw-Diebstählen kam es in der Nacht von Montag (21.07.2025) auf Dienstag (22.07.2025) im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt. In Mutterstadt, Im Palmengarten, wurde ein Pkw (Audi S5) entwendet. In der gleichen Nacht wurde in Limburgerhof, Hambacher Straße, ein weiterer hochwertiger Pkw (Mercedes Benz GLC) entwendet. Der Schaden liegt in beiden Fällen im ...

