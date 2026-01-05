Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (04.01.2026), kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Täter und einem 38-Jährigen in der Manlichstraße.

Gegen 23:45 Uhr gerieten die beiden Männer nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst in einen verbalen Streit. In der Folge schlug der unbekannte Täter dem 38-jährigen Mann offenbar in das Gesicht. Der 38-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Täter flüchtete.

Die Polizeiinspektion Augsburg West ermittelt nun wegen Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1410 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell