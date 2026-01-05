Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Sonntag (04.01.2025) war ein 23-jähriger Autofahrer auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs.

Gegen 19:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer offenbar Cannabis konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-Jährigen.

Der Mann hat die afghanische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell