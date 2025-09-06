PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brandanschlag auf Fotoatelier in 17121 Loitz

Greifswald (ots)

Am 06.09.2025, um 03:16 Uhr, wurde in der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald ein Brand im "Fotoatelier Dreifisch" in der Greifswalder Straße 242 in Loitz gemeldet. Durch bislang unbekannte Täter wurde versucht die Eingangstür des Wohn- und Geschäftshauses in Brand zu setzen. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich der Geschäftsinhaber in dem Gebäude. Durch eine aufmerksame Anwohnerin wurde der Brand frühzeitig bemerkt und die Rettungsleitstelle alarmiert. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Loitz konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:
Bitte innerhalb der Bürozeiten an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg) wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 04:19

    POL-NB: Brand eines Bungalows in Martinshafen

    Sassnitz (LK VR) (ots) - Am 06.09.2025 gegen 01:15 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommer- Rügen den Hinweis über eine erhebliche Rauchentwicklung in Martinshafen. Nach Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Rauch aus einem Bungalow kam. Im Innern des Gebäudes war ein Feuer aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Der Bungalow wurde dabei ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 02:49

    POL-NB: Infomobil des Deutschen Bundestages zerkratzt

    Bergen (LK VR) (ots) - Am 05.09.2025 um 23.25 Uhr beschädigte ein unbekannter männlicher Täter das Infomobil des Deutschen Bundestages auf dem Markt in Bergen durch einen zehn Meter langen Kratzer. Neben dem weißen Lack des Fahrzeuges wurden auch zwei folierte Bundesadler in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Der Jugendliche soll zirka 180 cm groß und schlank sein. Zum ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 00:40

    POL-NB: Mehrere Straftraten bei Verkehrskontrolle aufgedeckt

    Malchow (LK MSE) (ots) - Am 05.09.2025, gegen 20.00 Uhr stellten die Beamten des PR Malchin ein auffällig fahrendes Fahrzeug in der Ortschaft Röckwitz fest. Bei dem Fahrzeugführer des PKW handelte es sich um einen 50-Jährigen aus der Region. Die eingesetzten Beamten konnten im Zuge der weitergehenden Verkehrskontrolle feststellen, dass der 50-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren