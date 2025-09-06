PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Bungalows in Martinshafen

Sassnitz (LK VR) (ots)

Am 06.09.2025 gegen 01:15 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommer- Rügen den Hinweis über eine erhebliche Rauchentwicklung in Martinshafen. Nach Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Rauch aus einem Bungalow kam. Im Innern des Gebäudes war ein Feuer aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Der Bungalow wurde dabei komplett zerstört und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen. Der Einsatz eines Brandursachermittlers wird angeregt.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

