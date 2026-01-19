PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Oldenburg: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Oldenburg (ots)

In Oldenburg kam es in den vergangenen Tagen zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Polizei sucht Zeugen der Taten.

Zwischen Freitag, 16.01., 18 Uhr, und Sonntag, 18.01., 19 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ammergaustraße ein. Hierbei wurde eine Tür aufgehebelt und das Haus anschließend durchsucht. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 17.01., 15 Uhr bis 18 Uhr, in der Fliednerstraße. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auch in diesem Fall ist bislang nicht bekannt, ob und was entwendet wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden.(65849)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

