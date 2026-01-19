PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Rastede: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Gemeindegebiet Rastede zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Amselstraße schlugen bislang unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen die Scheibe eines Einfamilienhauses ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar.

In der Wiefelsteder Straße brachen Unbekannte zwischen Sonntag, 3 Uhr bis 7 Uhr, in eine Wohnung ein. Dabei wurden unter anderem Haushaltsgegenstände entwendet.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Sonntagabend zwischen 18 Uhr und 19 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße Alter Postweg. Die Bewohner bemerkten verdächtige Geräusche, konnten jedoch keine Person mehr antreffen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter vermutlich über eine Seitentür in das Objekt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter der Telefonnummer 04402-916520 zu melden. (67450)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

