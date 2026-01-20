Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Schule an der Theodor-Heuss-Straße

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Schule an der Theodor-Heuss-Straße in Oldenburg.

Unbekannte Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Scheibe gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren entwendeten die Täter Computerzubehör von geringem Wert. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (70908)

