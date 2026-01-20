Polizei Bochum

POL-BO: Vermisstenfahndung erfolgreich: Gerhard K. (71) wohlbehalten angetroffen

Herne (ots)

Der vermisste Gerhard K. (71) aus Herne ist wieder da. Er wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei dankt allen, die sich an der Suche beteiligt haben, und bittet darum, das Foto nicht mehr zu verwenden.

