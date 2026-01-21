Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Herne-Wanne: Fußgängerin (70) von Pkw erfasst

Herne (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin (70) ist es am Dienstag, 20. Januar, in Herne-Wanne gekommen.

Gegen 9 Uhr war die 70-jährige Hernerin auf der Berliner Straße unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Hauptstraße beabsichtigte, diese bei grüner Fußgängerampel zu überqueren. Nach bisherigem Stand wurde sie dabei vom Auto eines 60-jährigen Herners erfasst, der zeitgleich von der Hauptstraße nach links in die Berliner Straße abbiegen wollte.

Durch die Kollision wurde die Seniorin schwer verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

