POL-BO: Straßenraub nach Busfahrt - Junger Bochumer zu Boden gestoßen und ausgeraubt

Bochum (ots)

Am Dienstagabend, 20. Januar, gegen 21 Uhr ist ein 20-jähriger Bochumer im Bereich Lohring/Wittener Straße in Bochum Opfer eines Raubdelikts geworden.

Der junge Mann stieg gemeinsam mit dem ihm unbekannten späteren Tatverdächtigen aus einem Linienbus aus. Weniger Meter weiter stieß der Tatverdächtige ihn zu Boden, trat ihm gegen den Kopf und entwendete Bargeld, Handy, Pass und Debitkarte. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Beschrieben wird der Räuber 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, lockige Haare mit eingeflochtenen weißen Perlen, bekleidet mit einer beigen Jacke, brauner Hose und Schuhen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 32 unter 0234 909-8205 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

