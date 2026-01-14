PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Baugeschäft

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende (09.01.2026 bis 12.01.2026) wurde in ein Baugeschäft im Erfurter Norden eingebrochen. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe des Geschäfts im Stadtteil Berliner Platz ein und stahlen mehrere Bohrmaschinen, Stemmeisen und ein Radio im Gesamtwert von etwa 260 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

