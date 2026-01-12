PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw überschlägt sich - rechter Fahrstreifen nach Verkehrsunfall gesperrt

A73 Höhe Suhl (ots)

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der A73 in Fahrtrichtung Suhl, zwischen den Anschlussstellen Suhl-Zentrum und dem Autobahndreieck Suhl.

Hier ist der rechte Fahrstreifen nach einem Verkehrsunfall gesperrt.

Der 42-jährige Fahrer eines Mercedes kam aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Leitpfosten sowie die angrenzende Böschung. In der weiteren Folge überschlägt er sich mit seinem Fahrzeug und kommt zwischen dem Standstreifen und rechten Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Hierbei wurde der 42-Jährige leicht verletzt.

Die entstandene Gesamtsachschadenshöhe wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Bis zur Bergung des verunfallten Autos bleibt der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Fahren Sie vorsichtig an die Unfallstelle heran und vorbei.

