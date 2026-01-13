Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken, berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Erfurt (ots)

Mehrere Anzeigen waren das Ergebnis einer Verkehrskontrolle gestern Mittag (12.01.2026) in Erfurt. Kurz nach 12:30 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Schellrodaer Straße einen 59-jährigen Alfa-Romeo-Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht nur mit knapp 2,3 Promille erheblich alkoholisiert war, sondern auch ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln reagierte. Darüber hinaus besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Damit war die Fahrt für den 59-Jährigen beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel wurden gegen ihn eingeleitet. (DS)

