PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken, berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Erfurt (ots)

Mehrere Anzeigen waren das Ergebnis einer Verkehrskontrolle gestern Mittag (12.01.2026) in Erfurt. Kurz nach 12:30 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Schellrodaer Straße einen 59-jährigen Alfa-Romeo-Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht nur mit knapp 2,3 Promille erheblich alkoholisiert war, sondern auch ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln reagierte. Darüber hinaus besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Damit war die Fahrt für den 59-Jährigen beendet. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel wurden gegen ihn eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 14:15

    LPI-EF: Zwei Haftbefehle vollstreckt

    Erfurt (ots) - Für einen 45-Jährigen klickten gestern Vormittag (12.01.2026) die Handfesseln. Der Mann wurde aufgrund zweier Vollstreckungshaftbefehle wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz von der Staatsanwaltschaft Erfurt gesucht. Fahnder der Erfurter Kriminalpolizei konnten ihn ausfindig machen. Da er die geforderte Summe von knapp 3.000 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in eine ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:00

    LPI-EF: Einbruch in Erfurter Schule

    Erfurt (ots) - Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in eine Erfurter Schule ein. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug zwei Glasscheiben von Zugangstüren. Anschließend verschafften sie sich Zutritt ins Gebäudeinnere. Dort begaben sie sich zu einem Kaffeeautomaten, brachen ihn mit Gewalt auf und entwendeten daraus Bargeld in unbekannter Höhe. Der entstandene ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:59

    LPI-EF: Polizisten finden Diebesgut bei polizeibekanntem Mann

    Erfurt (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden (13.01.2026) stellten Polizeibeamte in Erfurt bei einem polizeibekannten 40-Jährigen Diebesgut sicher. Der Mann war gegen 04:30 Uhr in der Erfurter Altstadt unterwegs gewesen, als ihn eine Streifenbesatzung kontrollierte. Dabei fanden die Beamten einen Schlüsselbund, der nach bisherigen Erkenntnissen aus einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren