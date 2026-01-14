PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gasflaschen von Supermarktgelände gestohlen

Erfurt (ots)

Montagnacht (12.01.2026) hatten es Unbekannte in Erfurt auf Gasflaschen abgesehen. Zunächst brachen die Diebe mit Gewalt eine Gitterbox auf dem Gelände eines Supermarktes in der Hieronymus-Schröter-Straße auf. Anschließend stahlen sie aus dieser fünf Gasflaschen im Gesamtwert von mehr als 300 Euro und verursachten bei ihrem Diebeszug einen Schaden von knapp 100 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

