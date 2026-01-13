PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Erfurt (ots)

Für einen 45-Jährigen klickten gestern Vormittag (12.01.2026) die Handfesseln. Der Mann wurde aufgrund zweier Vollstreckungshaftbefehle wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz von der Staatsanwaltschaft Erfurt gesucht. Fahnder der Erfurter Kriminalpolizei konnten ihn ausfindig machen. Da er die geforderte Summe von knapp 3.000 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

