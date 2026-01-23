Polizei Bochum

POL-BO: Polizeihubschrauber im Einsatz: Polizei fahndet nach zwei Räubern

Witten (ots)

Nach einem Tankstellenüberfall in Witten-Annen am Donnerstagabend, 22. Januar, fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Gegen 23.50 Uhr betrat eine maskierte Person die Tankstelle an der Annenstraße 175, forderte Bargeld und griff schließlich in die Kasse. Ein zweiter Täter stand an der Tür Schmiere. Mit ihrer Beute flüchteten die Personen kurz darauf. Nach aktuellem Stand waren sie nicht bewaffnet, es wurde niemand verletzt.

Die Polizei fahndete mit zahlreichen Kräften nach den Räubern, dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Suche verlief zunächst ohne Ergebnis.

So werden die Gesuchten beschrieben:

1. Täter (in der Tankstelle): wahrscheinlich männlich, 175-180 cm groß, schlank; er trug eine grünschwarze Jacke, eine dunkle Sporthose, eine dunkle Maskierung und Einweghandschuhe. 2. Täter (an der Tür): 170-175 cm groß, schwarz gekleidet, maskiert und mit Kapuze.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell