Polizei Bochum

POL-BO: Diebstahl von Bronze-Skulpturen: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen und bittet um Hinweise

Herne (ots)

Nach einem Diebstahl zweier Bronze-Skulpturen in Herne laufen die Ermittlungen der Polizei. Es werden Zeugenhinweise auf zwei Tatverdächtige erbeten.

Die Tat hat sich in der Nacht zum 19. Januar (Montag) in der Höhe des Krankenhauses am Hölkeskampring ereignet. Nach aktuellem Ermittlungsstand kundschafteten die beiden Tatverdächtigen bereits am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr die Örtlichkeit aus. Gegen 0.50 Uhr am Montagmorgen kehrten sie mit einem schwarzen Van zurück, entfernten die Skulpturen und luden sie ein. Gegen 1.30 Uhr flüchteten sie mit dem Fahrzeug.

Laut Beschreibung trug einer der Männer eine helle Hose und ein dunkles Oberteil, der andere eine dunkle Hose und ein helles Oberteil. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Van, möglicherweise um einen Sharan oder Vito.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell