Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Handtaschenraub in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem versuchten Handtaschenraub in Bochum - Höntrop am Freitagabend, 23. Januar, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen.

Eine 66-jährige Bochumerin bog gegen 18.55 Uhr zu Fuß von der Krengelstraße in die Straße "Harenburg" ein. In Höhe der Hausnummer 5 näherte sich ihr eine Person von hinten und riss an ihrer Handtasche. Der Frau gelang es, ihre Tasche festzuhalten. Dabei stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu, die von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt wurden. Der Unbekannte ergriff in Begleitung einer weiteren Person die Flucht über die Straßen "Harenburg" und "Dellenburg".

Laut Zeugenangaben werden die beiden Tatverdächtigen wie folgt beschrieben: männlich, etwa 16 bis 20 Jahre alt, ca. 170 bis 178 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, mit vermummten Gesichtern. Einer der Täter hatte schwarze, mittellange Haare, der zweite Täter hatte braune, lockige Haare und trug eine schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn". Zudem trug einer der Täter eine schwarze Hose mit weißen Applikationen an der Seite.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell