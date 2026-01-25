PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Raub in der Bochumer Innenstadt: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Bochum/Hagen (ots)

Die Bochumer Kriminalpolizei ermittelt nach einem Raub, der sich am frühen Samstagmorgen, 24. Januar, in der Bochumer Innenstadt ereignete. Es wird nach zwei Tatverdächtigen gefahndet.

Nach aktuellem Stand flüchtete sich ein 20-jähriger Hagener gegen 2.45 Uhr in einen Kiosk am Südring, nachdem er zuvor von zwei Männern körperlich attackiert worden war. Die beiden Männer folgten ihm in den Kiosk und verwickelten ihn in ein Gespräch. Anschließend begleiteten sie ihn zur Straße Hellweg. Auf Höhe der Hausnummer 24 griffen sie den Hagener an und bedrohten ihn mit einem Messer. Sie erbeuteten seine Jacke und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Hagener blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der Überfallene beschreibt die beiden Täter wie folgt: Sie sollen männlich gewesen sein, circa 170-180 cm groß. Sie hatten ein "südosteuropäisches" Aussehen. Einer der Täter soll zwischen 16 und 20 Jahre alt sein und eine hellblaue Jeans sowie eine blaue Kapuzenjacke getragen haben. Der andere Täter, der mit dem Messer gedroht hat, wird auf 18 bis 23 Jahre geschätzt. Er soll einen Bart tragen und eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine schwarze Tasche der Marke "Gucci" getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter den Telefonnummern 0234 909-8105 bzw. -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen. (MP)

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Frank Lemanis
Telefon: 0234 909-1020
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:17

    POL-BO: Versuchter Handtaschenraub in Bochum - Zeugen gesucht

    Bochum (ots) - Nach einem versuchten Handtaschenraub in Bochum - Höntrop am Freitagabend, 23. Januar, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Eine 66-jährige Bochumerin bog gegen 18.55 Uhr zu Fuß von der Krengelstraße in die Straße "Harenburg" ein. In Höhe der Hausnummer 5 näherte sich ihr eine Person von hinten und riss an ihrer Handtasche. Der Frau gelang es, ihre Tasche festzuhalten. Dabei stürzte sie ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:17

    POL-BO: Wohnungseinbruch in Herne-Eickel: Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Herne-Eickel ist am Freitagnachmittag, 23. Januar, eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei Frauen, die gegen 15.20 Uhr dabei beobachtet wurden, wie sie das Haus an der Straße "Auf der Wenge" im Bereich des Sankt-Jörgen-Platzes verließen. Kurz darauf wurde festgestellt, dass eine Wohnung aufgebrochen ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:16

    POL-BO: Serienräuber weiter unterwegs - Polizei Recklinghausen veröffentlicht neue Bilder

    Bochum/Herne (ots) - Nach einer Serie von Raubüberfällen auf Supermärkte und Lebensmitteldiscounter, unter anderem in Bochum und Herne, geht die Ermittlungskommission "Ladenschluss" des Polizeipräsidiums Recklinghausen davon aus, dass der Täter nach wie vor aktiv ist. Vergleiche: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5969333 Mittlerweile werden dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren