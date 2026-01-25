Polizei Bochum

POL-BO: Raub in der Bochumer Innenstadt: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Bochum/Hagen (ots)

Die Bochumer Kriminalpolizei ermittelt nach einem Raub, der sich am frühen Samstagmorgen, 24. Januar, in der Bochumer Innenstadt ereignete. Es wird nach zwei Tatverdächtigen gefahndet.

Nach aktuellem Stand flüchtete sich ein 20-jähriger Hagener gegen 2.45 Uhr in einen Kiosk am Südring, nachdem er zuvor von zwei Männern körperlich attackiert worden war. Die beiden Männer folgten ihm in den Kiosk und verwickelten ihn in ein Gespräch. Anschließend begleiteten sie ihn zur Straße Hellweg. Auf Höhe der Hausnummer 24 griffen sie den Hagener an und bedrohten ihn mit einem Messer. Sie erbeuteten seine Jacke und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Hagener blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der Überfallene beschreibt die beiden Täter wie folgt: Sie sollen männlich gewesen sein, circa 170-180 cm groß. Sie hatten ein "südosteuropäisches" Aussehen. Einer der Täter soll zwischen 16 und 20 Jahre alt sein und eine hellblaue Jeans sowie eine blaue Kapuzenjacke getragen haben. Der andere Täter, der mit dem Messer gedroht hat, wird auf 18 bis 23 Jahre geschätzt. Er soll einen Bart tragen und eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine schwarze Tasche der Marke "Gucci" getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter den Telefonnummern 0234 909-8105 bzw. -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen. (MP)

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell