Polizei Bochum

POL-BO: Zufallsfund bei Verkehrskontrolle - 20-Jähriger festgenommen

Herne (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag, 25. Januar, in Herne haben Polizeibeamte Drogen sichergestellt und einen 20-jährigen Mann vorläufig festgenommen.

Gegen 9.10 Uhr stoppten Einsatzkräfte auf der Kurhausstraße einen Pkw mit vier Personen. Aus dem Fahrzeug kam den Beamten deutlicher Marihuana-Geruch entgegen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Doch das war nicht alles: Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizisten in der Reserveradmulde eine größere Menge Cannabis sowie Verpackungsmaterial und eine Feinwaage. Zudem führte ein 27-jähriger Mitfahrer aus Gelsenkirchen diverse Betäubungsmittel (u.a. Cannabis, Amphetamine, Kokain) in Druckverschlusstüten mit sich.

Aufgrund des Verdachts des illegalen Drogenhandels wurde schließlich die Wohnung des 20-Jährigen durchsucht. Dort stellten die Beamten weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sicher. Auch das Auto des Gelsenkircheners wurde sichergestellt.

Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

