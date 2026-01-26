Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Wasserwerker: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Angebliche Wasserwerker verschafften sich am Freitag, 23. Januar, Zutritt zu einer Wohnung an der Straße "Richtstrecke" in Bochum.

Gegen 15.35 Uhr klingelten die beiden Trickbetrüger an der Tür des 90-jährigen Wohnungsinhabers. Unter einem Vorwand betraten sie die Wohnung, verwickelten den Bochumer in ein Gespräch und lenkten ihn ab. Nachdem die beiden falschen Wasserwerker die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte der Senior fest, dass Schränke und Schubladen in der Wohnung durchwühlt worden waren.

Einer der beiden Tatverdächtigen wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, dünn, schulterlange hellbraune Haare, schwarze Jacke.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

An dieser Stelle wie immer der dringende Appell: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung und wählen Sie den Notruf 110 der Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig erscheint.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell