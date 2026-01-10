Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht

Ringleben (ots)

Am 09.01.26 informierte ein 54 Jahre alter Mann die Polizei Sömmerda darüber, dass er gegen 06:00 Uhr des selben Tages mit seinem Dacia Duster die Straße zwischen Ringleben und Haßleben befuhr. Im Gegenverkehr befand sich ein unbekanntes Fahrzeug, wobei es aus bisher unbekannter Ursache zum seitlich versetzten Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Hierdurch wurde der linke Außenspiegel des Dacias beschädigt. Das Fahrzeug im Gegenverkehr hielt nach dem Unfall nicht an und flüchtete. Am Dacia entstand ein Schaden von 250,- EUR. Die PI Sömmerda erbittet Hinweise zum Unfall unter dem AZ: 0007024/2026. (FR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell