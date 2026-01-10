Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchserie in Erfurter Wohnanlage - Sieben Kellerabteile aufgebrochen

Erfurt (ots)

Erfurt (Ortsteil Daberstedt) - In der Nacht vom 08.01. auf den 09.01. kam es in einer Wohnanlage im Erfurter Ortsteil Daberstedt zu einer Serie von Kellereinbrüchen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 09:30 Uhr in der Martin-Anderson-Nexö-Straße Zugang zu einem Objekt und brachen insgesamt sieben Kellerabteile auf.

Mutmaßlich gelangten die Täter über die Tiefgarage in das Gebäude und nutzten diese als unbemerkten Zugang zu den Kellerräumen. Aus den aufgebrochenen Kellern wurden diverse Wertgegenstände, darunter unter anderem Wein- und Spirituosenflaschen, Elektrowerkzeuge, Baumaterialien sowie eine Powerstation, entwendet. Der Gesamtwert des Beuteguts beläuft sich auf rund 1.300 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 110 Euro.

Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und prüft derzeit insbesondere die Zugangsmöglichkeiten über die Tiefgarage.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, beim Ein- und Ausfahren aus Tiefgaragen stets darauf zu achten, dass das Rolltor vollständig schließt, um Unbefugten keinen Zugang zum Gebäude zu ermöglichen. Nach aktuellem Ermittlungsstand könnten die Täter auf diesem Weg unbeobachtet in das Objekt gelangt sein.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Wahrnehmungen im Bereich der Wohnanlage Martin-Anderson-Nexö-Straße oder der zugehörigen Tiefgarage gemacht haben, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Süd (0361 574323100) der Polizei Erfurt zu melden. (FH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell