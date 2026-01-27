PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Nach Sachbeschädigung durch Graffiti: Jugendliche leisten Widerstand gegen Einsatzkräfte

Bochum (ots)

Am Knüwerweg in Bochum-Ehrenfeld wurden in der Nacht auf Dienstag, 27. Januar, ein 14- und 15-Jähriger (beide aus Bochum) beim Sprühen von Graffiti auf eine Hauswand erwischt.

Gegen 3 Uhr wurden Anwohner auf die beiden Jugendlichen aufmerksam und verständigten die Polizei. Einsatzkräfte trafen die Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung an. Bei den polizeilichen Maßnahmen leisteten die beiden Minderjährigen Widerstand. Diverse Spraydosen wurden sichergestellt. Beide Jugendlichen wurden zur Wache verbracht und an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

