Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Herne: Radfahrer (87) schwer verletzt

Herne (ots)

Schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer (87, aus Herne) bei einem Verkehrsunfall am Montag, 26. Januar, im Einmündungsbereich Bielefelder Straße / Herforder Straße.

Eine Autofahrerin (69) befuhr gegen 11.45 Uhr die Herforder Straße Richtung Bielefelder Straße. Als sie im Einmündungsbereich nach links in die Bielefelder Straße abbog, kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der von der Bielefelder Straße kommend nach links in die Herforder Straße abbiegen wollte.

Der 87-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell