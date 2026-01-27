PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall in Herne: Radfahrer (87) schwer verletzt

Herne (ots)

Schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer (87, aus Herne) bei einem Verkehrsunfall am Montag, 26. Januar, im Einmündungsbereich Bielefelder Straße / Herforder Straße.

Eine Autofahrerin (69) befuhr gegen 11.45 Uhr die Herforder Straße Richtung Bielefelder Straße. Als sie im Einmündungsbereich nach links in die Bielefelder Straße abbog, kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der von der Bielefelder Straße kommend nach links in die Herforder Straße abbiegen wollte.

Der 87-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 10:19

    POL-BO: Raubdelikt in Herne: Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen

    Herne (ots) - Ein Raubdelikt im Herner Stadtzentrum hat am Montag, 26. Januar, die Polizei auf den Plan gerufen. Jetzt wird nach drei jungen Tatverdächtigen gefahndet. Um kurz vor 15.30 Uhr war ein 13-Jähriger aus Herne zu Fuß auf der Poststraße unterwegs, als er von drei unbekannten Jugendlichen angegangen wurde. Die Jugendlichen drängten den 13-Jährigen zur ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:16

    POL-BO: Zufallsfund bei Verkehrskontrolle - 20-Jähriger festgenommen

    Herne (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag, 25. Januar, in Herne haben Polizeibeamte Drogen sichergestellt und einen 20-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Gegen 9.10 Uhr stoppten Einsatzkräfte auf der Kurhausstraße einen Pkw mit vier Personen. Aus dem Fahrzeug kam den Beamten deutlicher Marihuana-Geruch entgegen. Bei der Überprüfung stellte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren