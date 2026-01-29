PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Nach Alleinunfall: Autofahrer (50) im Krankenhaus

Bochum (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Mittwoch, 28. Januar, in Bochum-Günnigfeld gekommen. Ein 50-jähriger Autofahrer war mit mehreren Autos kollidiert.

Gegen 13.40 Uhr war der Bochumer (50) mit seinem Wagen auf der Günnigfelder Straße in Richtung Hüller Bach unterwegs. Nach aktuellem Stand verlor er in Höhe der Hausnummer 135 die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr einer vor ihm fahrenden Autofahrerin (55, aus Herne) auf. Anschließend kollidierte er mit einem zweiten Pkw, der am Fahrbahnrand geparkt war.

Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung brachte den schwer verletzten Bochumer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Hintergrund ist nach ersten Erkenntnissen ein internistischer Notfall. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

