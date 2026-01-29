Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Ladendiebe?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Ladendiebe?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/191963

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung bereits geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die auf den Fotos abgebildeten Personen sollen am Freitag, 6. Juni 2025, gegen 19.10 Uhr diverse Parfüms aus einem Drogeriemarkt am Alten Markt 1 in Bochum-Wattenscheid entwendet haben.

Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell