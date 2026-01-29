PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Ladendiebe?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Ladendiebe?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/191963

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung bereits geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die auf den Fotos abgebildeten Personen sollen am Freitag, 6. Juni 2025, gegen 19.10 Uhr diverse Parfüms aus einem Drogeriemarkt am Alten Markt 1 in Bochum-Wattenscheid entwendet haben.

Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 10:27

    POL-BO: Nach Alleinunfall: Autofahrer (50) im Krankenhaus

    Bochum (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten ist es am Mittwoch, 28. Januar, in Bochum-Günnigfeld gekommen. Ein 50-jähriger Autofahrer war mit mehreren Autos kollidiert. Gegen 13.40 Uhr war der Bochumer (50) mit seinem Wagen auf der Günnigfelder Straße in Richtung Hüller Bach unterwegs. Nach aktuellem Stand verlor er in Höhe der Hausnummer 135 die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr einer vor ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 21:53

    POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Hannes T. (40) wohlbehalten angetroffen

    Witten (ots) - Der seit Montagabend, 26. Januar, vermisste Hannes T. (40) ist wieder da. Der Wittener wurde wohlbehalten angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, die veröffentlichten Fotos nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Leitstelle Julia Wilms Telefon: 0234 909-3099 E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:34

    POL-BO: Fußgänger (68) wird von Auto erfasst und schwer verletzt

    Bochum (ots) - Schwerer Unfall am Dienstagabend, 27. Januar, in Bochum: Ein 68-Jähriger aus Bochum ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus. Um kurz nach 19 Uhr überquerte der Bochumer einen Fußgängerüberweg an der Kreuzung Wittener Straße/Lohring. Dabei wurde er von einem Autofahrer (59, ebenfalls aus Bochum) erfasst, der gerade vom Lohring links abbog. Der Fußgänger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren