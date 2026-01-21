Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall mit immensem Sachschaden

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Immenser Schaden bei Verkehrsunfall

Schäden in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro, aber glücklicherweise keine verletzten Personen, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend in Wertheim. Eine 22-Jährige parkte ihren Mercedes-Benz CLA auf dem Parkplatz eines Elektro-Ladeparks in der Straße "Am Fuchsenacker". Als sie gegen 19 Uhr beabsichtigte vom Parkplatz auszufahren kollidierte sie, vermutlich aufgrund der schnellen Gasannahme des Pkws, mit dem Heck eines dort geparkten Mercedes-Benz GLC, an welchem Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstand. Vermutlich vor Schreck betätigte die Dame wiederholt das Gaspedal und fuhr gegen eine Ladesäule. Hierdurch entstand ein weiterer Fremdschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Im weiteren Verlauf überfuhr sie den Zaun des Betriebsgeländes, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Der Schaden am Zaun wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Abschließend prallte der Mercedes-Benz gegen einen Seecontainer, in dem ein hochwertiger Stromspeicher mitsamt Steuerungsanlage verbaut war. Der Container selbst sowie der Inhalt wurden beschädigt, wobei ein Schaden von rund einer Million Euro entstand. Am Pkw der 22-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

